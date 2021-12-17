Траньков — об отмене финала ГП: не надо давать турнир странам, где есть риск отмены

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал Гран-при по фигурному катанию. Изначально турнир должен был состояться в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, сперва его перенесли, а затем отменили.

«Я с самого начала скептически относился к возможности переноса турнира. Многие были готовы к тому, что его всё-таки не будет. Хорошего в отмене турниров, конечно, мало. Может быть, нужно выработать стратегию переносов в другие страны, либо изначально не давать турниры тем странам, где есть риск отмены проведения. Это должен решать ISU, точно не я», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!