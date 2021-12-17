Траньков — об отмене финала ГП: не надо давать турнир странам, где есть риск отмены

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал Гран-при по фигурному катанию. Изначально турнир должен был состояться в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, сперва его перенесли, а затем отменили.
«Я с самого начала скептически относился к возможности переноса турнира. Многие были готовы к тому, что его всё-таки не будет. Хорошего в отмене турниров, конечно, мало. Может быть, нужно выработать стратегию переносов в другие страны, либо изначально не давать турниры тем странам, где есть риск отмены проведения. Это должен решать ISU, точно не я», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
15:12
-
15:07
-
14:47
-
14:34
-
14:32
-
14:22
-
14:04
-
13:55
-
13:51
-
12:59
-
12:37
-
12:03
-
11:45
-
11:39
-
10:44
-
09:49
-
09:43
-
09:14
-
09:10
-
07:40
-
01:00
-
00:45
- 16 декабря 2021
-
22:17
-
21:33
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
15:00
-
14:50
-
13:48
-
13:20
-
13:05
-
12:49
-
12:32
-
12:30