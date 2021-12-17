«Всё прошло бы шикарно». Жулин — о предложении провести финал Гран-при в России

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить финал Гран-при по фигурному катанию. Изначально турнир должен был состояться в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря, сперва его перенесли, а затем отменили.
«Конечно, я расстроен. Очень надеялся, что финал Гран-при проведут после Олимпиады, чемпионата мира. Скоро стартует чемпионат России, потом чемпионат Европы, затем надо готовиться к Олимпиаде.
Единственное, что вижу: либо после Олимпиады, либо после чемпионата мира. Это было бы очень разумно. Если не знают, где провести, — отдайте Москве или другому городу России. Всё прошло бы шикарно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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