Елизавета Туктамышева показала детское фото с Е. Тарасовой, с которой родилась в один день

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева показала в «сториз» своего «инстаграма» старую фотографию. На снимке Туктамышева стоит рядом с парницей Евгенией Тарасовой, серебряным призёром Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Сегодня, 17 декабря, Туктамышевой исполнилось 25 лет, а Тарасовой — 27.

«С днём рождения нас!» — подписала фото Туктамышева, тегнув Тарасову.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

В сезоне-2021/2022 Елизавета Туктамышева дважды поднималась на пьедестал почёта на этапах серии Гран-при и отобралась в финал, однако соревнования шести сильнейших были отменены. Туктамышева считается одной из фавориток чемпионата России, на котором пройдёт отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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