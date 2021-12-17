Алексей Мишин отреагировал на информацию о болезни Татьяны Тарасовой
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин пожелал скорейшего выздоровления Татьяне Тарасовой.
«Я знаю Таню уже много лет. Мы познакомились ещё в подростковые времена. Желаю ей скорейшего выздоровления и возвращению к работе. Она очень энергичный и важный для всех нас человек», — приводит слова Мишина «РБК-Спорт».
Ранее появилась информация, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Она по состоянию здоровья пропустила съёмки финала очередного сезона телепроекта «Ледниковый период».
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