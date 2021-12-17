Ирина Слуцкая обратилась к родителям, отдающим детей в спорт

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая дала совет родителями, которые решили отдать детей в спорт.

«Главный совет родителям, которые отдают своих детей в спорт. Уважаемые родители, не лезьте в тренировочный процесс! Если вы отдали своего ребёнка тренеру, то дайте специалисту возможность заниматься своим делом! Не надо сидеть во время занятий в зале и делать замечания.



Если вы думаете, что тренер недостаточно опытный, то тренируйте ребёнка сами или выберите другого тренера! Не надо лезть туда, где вы ничего не понимаете. Спорт действительно жесток, и это ни для кого ни секрет. Если мы будем гладить детей по головке, то из них не получится чемпионов. Ребёнок должен уметь преодолевать, терпеть, сквозь боль и слёзы идти к цели.



Всё это необходимо для серьёзно настроенных маленьких профессиональных спортсменов. Когда уже взрослый фигурист поедет на большие соревнования и у него во время выступления вдруг что-то где-то заболит, чтобы он нашёл в себе силы до конца достойно откатать свою программу», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

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