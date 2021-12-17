Стало известно, из-за чего Татьяна Тарасова попала в больницу
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«Татьяна Тарасова была госпитализирована 14 декабря по причине высокого давления», — сообщил источник.
Ранее призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе съёмок «Ледникового периода» заплакал и попросил пожелать Тарасовой здоровья. Татьяна Анатольевна заверила, что с ней всё в порядке. Известный российский певец Филипп Киркоров призвал молиться за здоровье тренера.
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