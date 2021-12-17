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Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе, выступавший в соревнованиях спортивных пар с Еленой Бережной, стал президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Выборы прошли на безальтернативной основе, Сихарулидзе был избран единогласно.

Предыдущим президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга был Сергей Чопозов. Год назад он покинул свой пост, проработав в этой должности всего три месяца. С тех пор обязанности президента организации исполнял Игорь Образцов.

45-летний Сихарулидзе — олимпийский чемпион 2002 года, серебряный призёр Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и Европы. С 2008 по 2012 год — председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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