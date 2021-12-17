Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам и поблагодарила за поддержку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова перед очередным эфиром телепроекта «Ледниковый период» обратилась к подписчикам в «Инстаграме».

Тарасова по состоянию здоровья пропустила записи двух заключительных выпусков сезона. Позднее стало известно, что известный тренер госпитализирована из-за высокого давления. Участники «Ледникового периода», другие известные фигуристы и болельщики поддержали тренера, желая Тарасовой здоровья и скорейшего выздоровления.

«Завтра на Первом канале очередной выпуск «Ледникового периода».

Друзья мои, вижу, читаю ваши тёплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь», — написала Тарасова.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».