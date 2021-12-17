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Ирина Слуцкая пожелала Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления

Ирина Слуцкая пожелала Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая пожелала известному тренеру Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления.

Тарасова по состоянию здоровья пропустила записи двух заключительных выпусков сезона. Позднее стало известно, что известный тренер госпитализирована из-за высокого давления.

«Тревожные новости… Знаю, что заслуженный тренер России по фигурному катанию, наша гордость, Татьяна Тарасова госпитализирована…

Татьяна Анатольевна, желаю вам скорейшего выздоровления и сил!!! Верю, что всё обязательно наладится! Всё будет хорошо! Мы все мысленно с вами», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

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