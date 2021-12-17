Ирина Слуцкая пожелала Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления
Поделиться
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая пожелала известному тренеру Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления.
Тарасова по состоянию здоровья пропустила записи двух заключительных выпусков сезона. Позднее стало известно, что известный тренер госпитализирована из-за высокого давления.
«Тревожные новости… Знаю, что заслуженный тренер России по фигурному катанию, наша гордость, Татьяна Тарасова госпитализирована…
Татьяна Анатольевна, желаю вам скорейшего выздоровления и сил!!! Верю, что всё обязательно наладится! Всё будет хорошо! Мы все мысленно с вами», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
Новость по темеСтало известно, из-за чего Татьяна Тарасова попала в больницу
Комментарии
- 17 декабря 2021
-
20:57
-
20:33
-
17:14
-
16:30
-
15:41
-
15:12
-
15:07
-
14:47
-
14:34
-
14:32
-
14:22
-
14:04
-
13:55
-
13:51
-
12:59
-
12:37
-
12:03
-
11:45
-
11:39
-
10:44
-
09:49
-
09:43
-
09:14
-
09:10
-
07:40
-
01:00
-
00:45
- 16 декабря 2021
-
22:17
-
21:33
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
15:00
-
14:50
-
13:48
Партнерский контент