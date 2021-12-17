«Hola 25!» Туктамышева показала, как её поздравила с юбилеем группа Мишина

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила всех за поздравления с 25-летием.

«Hola 25! Спасибо за чудесные поздравления! Люблю, целую», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Спортсменка сфотографировалась на фоне ансамбля гитаристов в национальных испанских костюмах, которые вместе с группой Алексея Мишина встречали её перед тренировкой в холле ледового дворца в Санкт-Петербурге. Музыка была столь зажигательна, что станцевал даже сам профессор.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021. По итогам этапов Гран-при сезона-2021/2022 Елизавета отобралась в финал серии, который позднее был отменён. Ученица Мишина претендует на попадание в сборную России на Олимпиаду в Пекин.