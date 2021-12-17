Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Hola 25!» Туктамышева показала, как её поздравила с юбилеем группа Мишина

«Hola 25!» Туктамышева показала, как её поздравила с юбилеем группа Мишина
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила всех за поздравления с 25-летием.

«Hola 25! Спасибо за чудесные поздравления! Люблю, целую», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Спортсменка сфотографировалась на фоне ансамбля гитаристов в национальных испанских костюмах, которые вместе с группой Алексея Мишина встречали её перед тренировкой в холле ледового дворца в Санкт-Петербурге. Музыка была столь зажигательна, что станцевал даже сам профессор.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021. По итогам этапов Гран-при сезона-2021/2022 Елизавета отобралась в финал серии, который позднее был отменён. Ученица Мишина претендует на попадание в сборную России на Олимпиаду в Пекин.

Императрице — 25! Вспоминаем самые эпатажные выходки Елизаветы Туктамышевой Императрице — 25! Вспоминаем самые эпатажные выходки Елизаветы Туктамышевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021