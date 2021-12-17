Елизавета Туктамышева рассказала о самой дорогой медали в карьере

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в день своего 25-летия рассказала, что значит для неё серебро первенства планеты 2021 года.
«Это, наверное, одна из самых важных медалей за всю мою карьеру. Я так долго к этому шла. Взять серебро на чемпионате мира – это круто. И я помню, как лежала после соревнований, засыпала и понимала: наконец-то это ощущение стопроцентного удовлетворения. Ты сделала почти всё, что могла, и даже если бы сделала всё, что могла, ничего бы не смогла изменить. Просто отдыхай, спи.
Я полностью смогла расслабиться, и это было прекрасное состояние — лежу в кровати и понимаю: это момент наслаждения, который не знаешь, повторится или нет. Надеюсь, повторится. Я себя просто поблагодарила за то, что сделала. Этот момент тоже надолго запомню.
Эта медаль — самая дорогая в моей жизни. Я к ней долго шла, она была самая долгожданная. Потому что когда другие медали завоёвывала, мне было достаточно просто. В детстве, когда выигрывала мир – это было не так сложно. Знала, что мне нужно сделать.
А вот эта медаль, когда ты 6 лет не ездишь на главные старты, и уже столько всего произошло, люди уже говорят, зачем катаешься, это всё не нужно. И тут ты берёшь серебро… Это очень осознанная победа, поэтому она и самая важная. Ты прекрасно понимаешь, сколько ты в неё вложил, как дорого она для тебя стоит», – сказала Туктамышева в интервью Первому каналу.
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