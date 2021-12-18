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Алёна Косторная радикально сменила цвет волос

Алёна Косторная радикально сменила цвет волос
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Сломавшая руку российская фигуристка Алёна Косторная радикально изменила имидж, покрасив волосы в яркий красный цвет. Фанаты фигуристки узнали об этом из видео, которое она разместила в своём «инстаграме».

«Не живётся мне спокойной жизнью», — прокомментировала Алёна неожиданное изменение цвета волос.
Недавно Алёна открыла видеоблог на YouTube, на котором уже вышел первый видеочеллендж нанесения макияжа одной рукой, а также обзор некоторых платьев, в которых Косторная выступала на льду.

Напомним, Алёна получила травму перед чемпионатом России — одним из важнейших турниров предолимпийского цикла. Косторной не удастся поехать в Пекин, но уже ходят разговоры о том, что спортсменка сосредоточит силы на подготовке к Олимпийским играм в 2026 году.

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