Алёна Косторная радикально сменила цвет волос
Поделиться
Сломавшая руку российская фигуристка Алёна Косторная радикально изменила имидж, покрасив волосы в яркий красный цвет. Фанаты фигуристки узнали об этом из видео, которое она разместила в своём «инстаграме».
«Не живётся мне спокойной жизнью», — прокомментировала Алёна неожиданное изменение цвета волос.
Недавно Алёна открыла видеоблог на YouTube, на котором уже вышел первый видеочеллендж нанесения макияжа одной рукой, а также обзор некоторых платьев, в которых Косторная выступала на льду.
Напомним, Алёна получила травму перед чемпионатом России — одним из важнейших турниров предолимпийского цикла. Косторной не удастся поехать в Пекин, но уже ходят разговоры о том, что спортсменка сосредоточит силы на подготовке к Олимпийским играм в 2026 году.
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
06:34
- 17 декабря 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:28
-
20:57
-
20:33
-
17:14
-
16:30
-
15:41
-
15:12
-
15:07
-
14:47
-
14:34
-
14:32
-
14:22
-
14:04
-
13:55
-
13:51
-
12:59
-
12:37
-
12:03
-
11:45
-
11:39
-
10:44
-
09:49
-
09:43
-
09:14
-
09:10
-
07:40
-
01:00
-
00:45
- 16 декабря 2021
-
22:17
-
21:33
-
20:01
-
16:41
Партнерский контент