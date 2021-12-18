«Неудачная готовка». Алёну Косторную пока не пускают на кухню

Начинающий Youtube-видеоблоггер Алёна Косторная поделилась со своим зрителями подробностями своей нынешней жизни после перелома кисти. Российская фигуристка посетовала, что после её готовки приходится убирать кухню целых два дня.

«Последняя моя попытка готовки закончилось не очень удачно — и нет, мы не ищем новую квартиру, я её не спалила, не затопила, не угробила, но там было настолько грязно, что убирались два дня», — рассказала Косторная.

На просьбу фанатов показать, как Алёна питается и готовит, она ответила: «Ребята, я вам показать этого не смогу пока я в гипсе, потому что меня банально мама не пускает на кухню, потому что что бы там не сделала, там будет грязь».

Напомним, Алёна получила травму перед чемпионатом России — одним из важнейших турниров предолимпийского цикла. Косторной не удастся поехать в Пекин, но уже ходят разговоры о том, что спортсменка сосредоточит силы на подготовке к Олимпийским играм в 2026 году.