Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на чемпионате Франции

Четырёхкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют на предолимпийском национальном чемпионате после ритм-танца. Судьи оценили их выступление в 94,48 балла, что значительно выше мирового рекорда (90,03). Однако результат не будет засчитан, так как учитываются только международные соревнования.
Также Пападакис рассказала, как команда отнеслась к отмене финала Гран-при, который изначально должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.
«Мы были очень разочарованы тем, что не смогли встретиться с лучшими фигуристам в мире, но мы воспользовались дополнительной неделей тренировок дома, чтобы внести небольшие изменения в программы», — приводит слова Пападакис Lequipe.
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