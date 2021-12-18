Пападакис и Сизерон с мировым рекордом выиграли ритм-танец на чемпионате Франции

Четырёхкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют на предолимпийском национальном чемпионате после ритм-танца. Судьи оценили их выступление в 94,48 балла, что значительно выше мирового рекорда (90,03). Однако результат не будет засчитан, так как учитываются только международные соревнования.

Также Пападакис рассказала, как команда отнеслась к отмене финала Гран-при, который изначально должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.

«Мы были очень разочарованы тем, что не смогли встретиться с лучшими фигуристам в мире, но мы воспользовались дополнительной неделей тренировок дома, чтобы внести небольшие изменения в программы», — приводит слова Пападакис Lequipe.

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