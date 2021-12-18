Энберт рассказал, как Загитова отнеслась к его комментарию «Алина, а ты точно фигуристка?»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал о реакции Алины Загитовой на надпись «Алина, а ты точно фигуристка?» к их совместному видео.
«Так это же смешно! Нет, давайте сейчас проведём анализ. Так, я думаю, что на тренировке 2018 года была допущена ошибка с ОФП и поэтому произошло это страшное падение! Если серьёзно, то со всеми бывает. Иногда забудешь чехлы снять перед выходом на лед и так грохнешься! Тоже больно.
Мы сами посмеялись вместе с Алиной. Эта шутка родилась на «Ледниковом». Агата (Муцениеце, партнёрша Энберт на шоу «Ледниковый период». – Прим. «Чемпионата») часто шутила, когда я спотыкался: «А ты точно фигурист?». И тут было в тему. Какой хейт? Я выложил, она выложила. Впервые в истории фигурист упал, о нет! Было весело, в общем. Все знают, что Алина — прекрасная фигуристка, олимпийская чемпионка. По-моему, здесь все очевидно», — приводит слова Энберта «Спорт-экспресс».
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