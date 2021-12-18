Энберт предположил, кто из российских фигуристок попадёт на Олимпиаду-2022 в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт предположил, кто из россиянок войдёт в тройку участниц Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«Каким бы ни было фигурное катание субъективным спортом, мне цифры ближе. Они говорят о том, что у Валиевой мировые рекорды, она явный лидер после серии Гран-при, а этапы там вс-таки равнозначные, на них работают судьи, прошедшие одинаковую подготовку под эгидой ISU. Анна Щербакова тоже показала высокие баллы. А вот с третьим местом… У Трусовой и Туктамышевой почти одинаковые баллы. И пусть это останется нашей интригой на чемпионат! Сложно выбрать, за кого я. За Лизу болею, потому что вместе с ней долго катались, с давних лет. Но и также хочется, чтобы Трусова поехала, она делает невероятные вещи. В этом трагедия ситуации. Поэтому мне не нравится фраза про «заслуживают поехать». Тот, кто выиграет, тот и заслужит. Давайте посмотрим и насладимся», — приводит слова Энберта «Спорт-экспресс».