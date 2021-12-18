Энберт предположил, кто из российских фигуристок попадёт на Олимпиаду-2022 в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт предположил, кто из россиянок войдёт в тройку участниц Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Каким бы ни было фигурное катание субъективным спортом, мне цифры ближе. Они говорят о том, что у Валиевой мировые рекорды, она явный лидер после серии Гран-при, а этапы там вс-таки равнозначные, на них работают судьи, прошедшие одинаковую подготовку под эгидой ISU. Анна Щербакова тоже показала высокие баллы. А вот с третьим местом… У Трусовой и Туктамышевой почти одинаковые баллы. И пусть это останется нашей интригой на чемпионат! Сложно выбрать, за кого я. За Лизу болею, потому что вместе с ней долго катались, с давних лет. Но и также хочется, чтобы Трусова поехала, она делает невероятные вещи. В этом трагедия ситуации. Поэтому мне не нравится фраза про «заслуживают поехать». Тот, кто выиграет, тот и заслужит. Давайте посмотрим и насладимся», — приводит слова Энберта «Спорт-экспресс».
- 18 декабря 2021
-
12:19
-
12:04
-
11:47
-
10:06
-
10:01
-
09:47
-
08:19
-
06:34
- 17 декабря 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:28
-
20:57
-
20:33
-
17:14
-
16:30
-
15:41
-
15:12
-
15:07
-
14:47
-
14:34
-
14:32
-
14:22
-
14:04
-
13:55
-
13:51
-
12:59
-
12:37
-
12:03
-
11:45
-
11:39
-
10:44
-
09:49
-
09:43
-
09:14
-
09:10