Татьяна Тотьмянина — Илье Авербуху: пусть твой полёт фантазии не иссякает ещё долго

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина поздравила с днём рождения Илью Авербуха. Призёру Игр-2002 сегодня, 18 декабря, исполняется 48 лет.

«С днём рождения, Мастер! Ты живёшь ради таких эмоций и заряжаешь ими всех вокруг! Будь счастлив и удачлив во всём, любим абсолютно, пусть твой полёт фантазии не иссякает ещё очень долго! Здоровья всей твоей семье! ТТ», — написала Тотьмянина.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной

Авербух отреагировал на поздравление, написав: «Спасибо, Танечка! Навсегда».

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