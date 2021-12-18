Татьяна Тотьмянина — Илье Авербуху: пусть твой полёт фантазии не иссякает ещё долго
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Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина поздравила с днём рождения Илью Авербуха. Призёру Игр-2002 сегодня, 18 декабря, исполняется 48 лет.
«С днём рождения, Мастер! Ты живёшь ради таких эмоций и заряжаешь ими всех вокруг! Будь счастлив и удачлив во всём, любим абсолютно, пусть твой полёт фантазии не иссякает ещё очень долго! Здоровья всей твоей семье! ТТ», — написала Тотьмянина.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной
Авербух отреагировал на поздравление, написав: «Спасибо, Танечка! Навсегда».
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