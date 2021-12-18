Медведева и Милохин станут гостями передачи «Вечерний Ургант»

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Евгения Медведева появится в эфире Первого канала в роли гостьи «Вечернего Урганта». Вместе с ней приглашён тиктокер Даня Милохин, который является партнёром Евгении по выступлениям на «Ледниковом периоде». Инстаграм-аккаунт «Вечернего Урганта» проафишировал появление спортсменки в проекте.



Пара Медведева-Милохин дошла до финала проекта и запомнилась романтическими отношениями в танцах на льду и в жизни. Впрочем, никто из партнёров не подтверждает этот статус, называя отношениями «дружескими». В то же время фото поцелуев ребят периодически мелькают в соцсетях.

Медведева взяла паузу в карьере. Но сама спортсменка признавалась, что фактически завершила её из-за проблем со здоровьем.