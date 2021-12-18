Медведева и Милохин станут гостями передачи «Вечерний Ургант»
Поделиться
Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Евгения Медведева появится в эфире Первого канала в роли гостьи «Вечернего Урганта». Вместе с ней приглашён тиктокер Даня Милохин, который является партнёром Евгении по выступлениям на «Ледниковом периоде». Инстаграм-аккаунт «Вечернего Урганта» проафишировал появление спортсменки в проекте.
Пара Медведева-Милохин дошла до финала проекта и запомнилась романтическими отношениями в танцах на льду и в жизни. Впрочем, никто из партнёров не подтверждает этот статус, называя отношениями «дружескими». В то же время фото поцелуев ребят периодически мелькают в соцсетях.
Медведева взяла паузу в карьере. Но сама спортсменка признавалась, что фактически завершила её из-за проблем со здоровьем.
Новость по темеЕвгения Медведева и Даня Милохин рассказали о первой встрече
Комментарии
- 18 декабря 2021
-
17:47
-
14:43
-
14:23
-
12:19
-
12:04
-
11:47
-
10:06
-
10:01
-
09:47
-
08:19
-
06:34
- 17 декабря 2021
-
23:37
-
23:16
-
22:28
-
20:57
-
20:33
-
17:14
-
16:30
-
15:41
-
15:12
-
15:07
-
14:47
-
14:34
-
14:32
-
14:22
-
14:04
-
13:55
-
13:51
-
12:59
-
12:37
-
12:03
-
11:45
-
11:39
-
10:44
-
09:49
Партнерский контент