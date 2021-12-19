Американский аналитик: есть пара фигуристок, которые могли бы подпортить планы россиянок

Известный американский журналист, аналитик по фигурному катанию Джеки Вон в подкасте Keep the Flame Alive поделился мнением о том, кто может помешать российским фигуристкам завоевать все три медали на Олимпийских играх в соревновании одиночниц.



Ведущая подкаста Джилл Джарач: После золота Загитовой кто из новых 15-летних русских машин будет на олимпийском подиуме? Возможно ли превзойти кого-то из этих российских девочек? Они даже не женщины, а дети.



Вон: Вы точно так же могли бы упомянуть Тару Липински или Мишель Кван.



Джарач: Да-да, конечно. Для меня это просто болезненный вопрос — эти девочки слишком юные. Никакой дискриминации в адрес россиянок.

Вон: Если события будут развиваться так, как мы думаем, то весь подиум у девушек будет российским. Есть пара фигуристок, которые потенциально могли бы подпортить их планы. Но одна из этих фигуристок не катается весь сезон из-за травмы. Это Рика Кихира, которой хорошо удавались тройные аксели и в какой-то степени четверные сальховы. Мы ещё не видели её катания в этом сезоне. Возможно, увидим её на чемпионате Японии. Из всех конкуренток именно она потенциально имела больше всего шансов разбавить российский подиум. Если бы Алиса Лью каким-то образом поняла, как чисто кататься с её прыжками, она была бы сильной конкуренткой. Но это сложно представить.

Российские фигуристки считаются явными фаворитками предстоящих Олимпийских игр.