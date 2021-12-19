Чувственное выступление Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде». Видео

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и российский тиктокер Даня Милохин показали новый номер на телепроекте «Ледниковый период».

Дуэт выступил под композицию Dark Times в исполнении The Weeknd, Ed Sheeran. За своё выступление Медведева и Милохин получили максимальные баллы, как за технику, так и за артистизм.

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Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017). Евгения взяла паузу в карьере. Но сама спортсменка признавалась, что фактически завершила её из-за проблем со здоровьем.