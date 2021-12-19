Арзамасова поздравила Авербуха с днём рождения: мой муж — гений!

Актриса Елизавета Арзамасова поздравила с днём рождения своего супруга, фигуриста и призёра Олимпийских игр — 2002 в Солт-Лейк-Сити Илью Авербуха.

«Все самые важные слова – тайные. Всё самое главное – дома. А то, чего хочется пожелать громко, так, – чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно – смел и свободен в творчестве!

Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж – гений! Во всех проявлениях! С днём рождения, Илюша!» – написала Арзамасова на своей странице в «Инстаграме».

Илье Авербуху 18 декабря исполнилось 48 лет, на Елизавете Арзамасовой фигурист женился в декабре прошлого года, а летом у пары родился сын.