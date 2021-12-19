Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе станет гостем передачи «Пусть говорят»

Тутберидзе станет гостем передачи «Пусть говорят»
Комментарии

Этери Тутбридзе будет гостем вечернего шоу «Пусть говорят» в среду, 22 декабря, Первом на канале. Об этом сообщил ведущий Дмитрий Борисов в своём «инстаграме». На видео в сторис Борисов вместе с Тутберидзе смотрят хоккей.

«Всем привет! Мы тут занимаемся знаете чем? Смотрим Кубок Первого канала по хоккею, болеем за наших и ждём нашего эфира. В среду, в программе «Пусть говорят», в 19:40. Не пропустите!» – призвал Дмитрий.

Этери Тутберидзе — российский тренер высшей категории по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). Признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2020).

Подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

Новость по теме
Алина Загитова показала фото с шестилетней ученицей Этери Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021