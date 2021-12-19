Тутберидзе станет гостем передачи «Пусть говорят»

Этери Тутбридзе будет гостем вечернего шоу «Пусть говорят» в среду, 22 декабря, Первом на канале. Об этом сообщил ведущий Дмитрий Борисов в своём «инстаграме». На видео в сторис Борисов вместе с Тутберидзе смотрят хоккей.
«Всем привет! Мы тут занимаемся знаете чем? Смотрим Кубок Первого канала по хоккею, болеем за наших и ждём нашего эфира. В среду, в программе «Пусть говорят», в 19:40. Не пропустите!» – призвал Дмитрий.
Этери Тутберидзе — российский тренер высшей категории по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. Заслуженный тренер России (2014). Признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2020).
Подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.
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