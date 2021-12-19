Загитова получила 1,2 млн рублей из бюджета РФ за выступления на шоу Навки в Дубае

Стал известен гонорар олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой за два выступления в Дубае (ОАЭ). Он составил 1 282 000 рублей, сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Напомним, 4 и 5 декабря в Дубае Загитова выступала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Отмечается, что источником финансирования услуг 19-летней фигуристки стала субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.
Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.
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