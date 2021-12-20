Фигурное катание: расписание чемпионата России — 2022 в Санкт-Петербурге

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России — 2022 по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований

23 декабря

13:15 мск — мужчины, короткая программа.

16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.

19:05 — спортивные пары, короткая программа.



24 декабря

12:45 — танцевальные пары, произвольный танец.

15:15 — мужчины, произвольная программа.

18:20 — женщины, короткая программа.



25 декабря

15:30 — спортивные пары, произвольная программа.

18:00 — женщины, произвольная программа.



26 декабря

14:00 — показательные выступления.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме Олимпийские чемпионки Волосожар и Тотьмянина обратились к Татьяне Тарасовой