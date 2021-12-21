Чемпионат России — 2022 по фигурному катанию: расписание и время трансляций

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России — 2022 по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.
Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание трансляций
23 декабря
13:15 мск — мужчины, короткая программа.
16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:05 — спортивные пары, короткая программа.
24 декабря
12:45 — танцевальные пары, произвольный танец (Первый канал — с 13:45).
15:15 — мужчины, произвольная программа.
18:20 — женщины, короткая программа (Первый канал — с 19:40).
25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа (Первый канал — с 17:45).
26 декабря
14:00 — показательные выступления (Первый канал — с 15:45).
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