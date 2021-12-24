Фигурное катание, чемпионат России, танцы на льду: когда начало, по какому каналу смотреть
Поделиться
Сегодня, 24 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге танцевальные пары выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 12:45 мск. Трансляция на Первом канале начнётся в 13:45.
Топ-5 после ритм-танца
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов — 93,61.
2. Александра Степанова / Иван Букин – 88,76.
3. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 83,99.
4. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро – 79,36.
5. Аннабель Морозов / Андрей Багин – 78,02.
В прошлом году чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
10:21
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:47
-
08:41
-
08:36
-
07:26
-
04:23
- 23 декабря 2021
-
23:21
-
22:48
-
22:31
-
22:28
-
22:22
-
22:16
-
21:49
-
21:27
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:36
Партнерский контент