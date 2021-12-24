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Фигурное катание, чемпионат России — 2022, Санкт-Петербург, танцевальные пары: по какому каналу смотреть трансляцию

Фигурное катание, чемпионат России, танцы на льду: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 24 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге танцевальные пары выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 12:45 мск. Трансляция на Первом канале начнётся в 13:45.

Топ-5 после ритм-танца
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов — 93,61.
2. Александра Степанова / Иван Букин – 88,76.
3. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 83,99.
4. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро – 79,36.
5. Аннабель Морозов / Андрей Багин – 78,02.

В прошлом году чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин.

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