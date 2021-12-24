Фигурное катание, чемпионат России, женщины: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 24 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины выступят с короткой программой. Начало соревнований запланировано на 18:20 мск.

В прямом эфире короткую программу можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Телетрансляция на Первом канале начнётся в 19:40.

Порядок выхода фигуристок на лёд

1. Камила Валиева.

2. Валерия Шульская.

3. Аделия Петросян.

4. Вероника Яметова.

5. Софья Самоделкина.

6. Александра Трусова.

7. Ксения Гущина.

8. Полина Свириденко.

9. Софья Муравьёва.

10. Анна Щербакова.

11. Елизавета Туктамышева.

12. Софья Самодурова.

13. Анастасия Зинина.

14. Анастасия Морозова.

15. Майя Хромых.

16. Ксения Синицына.

17. Арина Онищенко.

18. Вероника Петеримова.

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