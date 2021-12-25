Фигурное катание, чемпионат России, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 25 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 18:00 мск. Трансляция на Первом канале начнётся в 17:45.
Женщины. Топ-10 после короткой программы
1. Камила Валиева – 90,38.
2. Анна Щербакова – 81,46.
3. Софья Муравьёва – 80,87.
4. Софья Самоделкина – 76,74.
5. Александра Трусова – 74,21.
6. Аделия Петросян — 73,29.
7. Елизавета Туктамышева — 71,28.
8. Ксения Синицына — 70,75.
9. Майя Хромых — 69,36.
10. Анастасия Зинина — 68,94.
Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 декабря 2021
-
13:34
-
13:30
-
13:16
-
13:13
-
13:00
-
12:51
-
12:28
-
12:09
-
11:50
-
11:38
-
11:33
-
11:05
-
11:00
-
10:57
-
10:50
-
10:41
-
10:21
-
10:12
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:48
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
09:00
-
08:32
-
03:52
-
03:21
-
03:00
-
01:22
-
00:43
-
00:36
-
00:20
-
00:14