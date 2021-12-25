Фигурное катание, чемпионат России, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 25 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге женщины выступят с произвольной программой. Начало соревнований запланировано на 18:00 мск. Трансляция на Первом канале начнётся в 17:45.

Женщины. Топ-10 после короткой программы

1. Камила Валиева – 90,38.

2. Анна Щербакова – 81,46.

3. Софья Муравьёва – 80,87.

4. Софья Самоделкина – 76,74.

5. Александра Трусова – 74,21.

6. Аделия Петросян — 73,29.

7. Елизавета Туктамышева — 71,28.

8. Ксения Синицына — 70,75.

9. Майя Хромых — 69,36.

10. Анастасия Зинина — 68,94.

Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

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