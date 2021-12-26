Фигурное катание, чемпионат России, показательные выступления: когда начало, где смотреть

Сегодня, 26 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге состоятся показательные выступления. Начало запланировано на 14:00 мск. Трансляция на Первом канале начнётся в 15:45.
Список призёров чемпионата России — 2022
Женщины
1. Камила Валиева – 283,48.
2. Александра Трусова – 248,65.
3. Анна Щербакова – 239,56.
Мужчины
1. Марк Кондратюк — 284,37.
2. Михаил Коляда — 283,70.
3. Андрей Мозалёв — 278,28.
Спортивные пары
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 243,74.
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 239,87.
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 228,20.
Танцевальные пары
1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37.
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70.
3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75.
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