Фигурное катание, чемпионат России, показательные выступления: когда начало, где смотреть

Сегодня, 26 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге состоятся показательные выступления. Начало запланировано на 14:00 мск. Трансляция на Первом канале начнётся в 15:45.

Список призёров чемпионата России — 2022

Женщины

1. Камила Валиева – 283,48.

2. Александра Трусова – 248,65.

3. Анна Щербакова – 239,56.

Мужчины

1. Марк Кондратюк — 284,37.

2. Михаил Коляда — 283,70.

3. Андрей Мозалёв — 278,28.

Спортивные пары

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 243,74.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 239,87.

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 228,20.

Танцевальные пары

1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37.

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70.

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75.

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