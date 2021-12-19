Татьяна Навка: уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в этом платье и выиграет

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, чем закончилась ситуация с несправедливым, по её мнению, судейством выступления её дочери Надежды.

Ранее Навка заявила, что оценки Наде снизили, потому что судьям не понравилось платье (копия костюма Алины Загитовой), а сам номер признали рекламой шоу Навки «Лебединое озеро».

«Я была за то, чтобы продолжать выступать в этом образе. Но тренер Нади приняла решение поменять музыку и наряд. Я в это не вмешиваюсь: есть мама, а есть тренер. Когда я дома пытаюсь Наде что-то подсказать — например, что ручку нужно повыше держать, дочь говорит: «Мама, мне тренер сказала делать вот так. Не вмешивайся в мой рабочий процесс». Возвращаясь к теме костюма, я уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в этом платье и выиграет.

Как объяснила ситуацию Наде? Все проблемы надо прорабатывать. Я объясняю Наде, что нужно быть на голову выше. Именно это я имею в виду, когда говорю, что спорт воспитывает характер с детства. Любой фигурист сталкивался с несправедливым судейством, просто особенно больно видеть, когда засуживают твоего семилетнего ребёнка, который вложил столько труда в выступление.

Я сама прошла через многое. Например, однажды меня как одну из лучших фигуристок секции выбрали для поездки на соревнования в Москву. За два дня до отъезда в раздевалке у меня украли коньки и все вещи. Но мир не без добрых людей. Мой бывший тренер застал меня в отчаянии и успокоил: «Таня, не плачь, всё будет хорошо!» Он нашёл для меня коньки, и в итоге меня не просто взяли в Москву, но ещё и одну из всей группы оставили там», — приводит слова Навки «Телепрограмма».