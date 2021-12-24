Фигурное катание, чемпионат России: расписание на 24 декабря

Сегодня, 24 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание второго дня соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований

24 декабря

12:45 — танцевальные пары, произвольный танец.

15:15 — мужчины, произвольная программа.

18:20 — женщины, короткая программа.

В прошлом году чемпионами России стали Михаил Коляда, Анна Щербакова, Евгения Тарасова / Владимир Морозов (спортивные пары), Александра Степанова / Иван Букин (танцы на льду).

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