Фигурное катание, чемпионат России: расписание на 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание третьего дня соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований

25 декабря

15:30 — спортивные пары, произвольная программа.

18:00 — женщины, произвольная программа.

Спортивные пары. Топ-5 после короткой программы

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 83,74.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 82,84.

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 78,68.

4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 76,26.

5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин — 75,40.

Женщины. Топ-5 после короткой программы

1. Камила Валиева – 90,38.

2. Анна Щербакова – 81,46.

3. Софья Муравьёва – 80,87.

4. Софья Самоделкина – 76,74.

5. Александра Трусова – 74,21.

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