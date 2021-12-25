Фигурное катание, чемпионат России: расписание на 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание третьего дня соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований
25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа.
Спортивные пары. Топ-5 после короткой программы
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 83,74.
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 82,84.
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 78,68.
4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 76,26.
5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин — 75,40.
Женщины. Топ-5 после короткой программы
1. Камила Валиева – 90,38.
2. Анна Щербакова – 81,46.
3. Софья Муравьёва – 80,87.
4. Софья Самоделкина – 76,74.
5. Александра Трусова – 74,21.
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