Евгения Медведева показала чёрно-белые снимки с новой фотосессии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» чёрно-белые снимки с новой фотосессии. Медведева позирует в тёмном бюстье, на которое небрежно накинута белая блузка.
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
В сентябре 2020 года после контрольных прокатов фигуристов сборной России двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Однако в соревнованиях Евгения пока не участвовала. В минувшем сезоне – из-за травмы и болезни, текущий фигуристка решила пропустить. Медведева играет в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина» и выступает в телепроекте «Ледниковый период» в паре с блогером Даней Милохиным.
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