Ирина Слуцкая рассказала, как справиться с волнением и стрессом перед стартом

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, как справиться с волнением и стрессом перед соревнованиями.
«Во время своей спортивной карьеры у меня было очень много стрессовых ситуаций. Со временем я выделила основные правила, которые помогали мне управлять своим волнением. Делюсь ими с вами.
Во-первых, стоит признать, что волнение — это совершенно нормально. Соревнования — это в любом случае огромный стресс для вашего организма. Кроме того, волнение — это даже хорошо, ведь это значит, что для вас важен результат, что вы по-настоящему стараетесь, выкладываетесь на 100%. Это правильно и необходимо.
Во-вторых, я всегда шла на соревнования с широкой улыбкой, потому что благодаря психологу поменяла своё отношение к ним! Выступление — это радость и возможность показать себя, свою долгую, кропотливую, ежедневную работу. Поэтому на соревнования я всегда ходила как на праздник!!!
В-третьих, если вдруг вы откатали свою программу плохо, то стоит отнестись к этому как к уроку. Проанализировать, встать и идти работать над собой дальше. Плохо откатанная программа — это всегда ваша возможность стать лучше! А за неё надо хвататься, она бесценна», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
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