Алина Загитова назвала фигуристку, которая напоминает ей саму себя

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что шестилетняя Арабэлла Вафина, одна из учениц заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, напоминает ей себя в детстве.

«Встретились с малышкой Арабэллой Вафиной. Эмоции непередаваемые! Как у меня, так и у неё.

Несмотря на свой юный возраст, Арабэлла уже очень уверенно катается на льду. Эта девочка даже напомнила мне себя в детстве», — написала Загитова в своём «инстаграме».

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

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