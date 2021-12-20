«Приятные моменты». Александр Жулин показал фото с Татьяной Навкой и Филиппом Киркоровым

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин опубликовал фото с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и известным певцом Филиппом Киркоровым, которые вошли в состав жюри финального выпуска шоу «Ледниковый период».

«Приятные моменты», — подписал снимок Жулин.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Жулина

Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР. Татьяна Навка является бывшей женой Александра Жулина.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!