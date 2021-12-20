«Приятные моменты». Александр Жулин показал фото с Татьяной Навкой и Филиппом Киркоровым
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин опубликовал фото с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой и известным певцом Филиппом Киркоровым, которые вошли в состав жюри финального выпуска шоу «Ледниковый период».
«Приятные моменты», — подписал снимок Жулин.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Жулина
Жулин в паре с Майей Усовой стал бронзовым призёром Олимпийских игр 1992 года, серебряным призёром Игр 1994 года. Они также становились чемпионами мира, Европы и СССР. Татьяна Навка является бывшей женой Александра Жулина.
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