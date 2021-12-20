Дэвид Лис: Медведева всё больше целует своего партнёра. Она — Мадонна фигурного катания

Американский журналист Дэвид Лис поделился впечатлениями от выступления россиянки Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде» в дуэте с тиктокером Даней Милохиным и предрёк ей большое будущее.

«Медведева понимает, что такое слава. Рейтинги «Ледникового периода» в России выше, чем у соревнований по фигурному катанию. В каждом новом выпуске она всё больше целует своего партнёра. Она знает, как делать заявления для прессы. Она знает, как плакать. Медведева — Мадонна фигурного катания.

Евгения понимает славу, публичность, и я уверен, что она станет ещё большей звездой. Она комментирует фигурное катание. Я уверен, что она будет плакать на камеру, как Тарасова. Она научилась этому и является настоящей артисткой. Она станет ещё более популярной, чем была во время выступлений в любительском фигурном катании», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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