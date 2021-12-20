48-летний Илья Авербух показал фото со свадьбы с 26-летней Елизаветой Арзамасовой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух показал фото со свадьбы с актрисой Елизаветой Арзамасовой. 48-летний Авербух и 26-летняя Арзамасова поженились в декабре 2020 года, в августе 2021 года у них родился сын Лев.

«Один год как один день бесконечного счастья!.. А и А. Всем любви!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ильи Авербуха.

«Поздравляю! Счастья, любви безграничной!» — написала в комментариях олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар.

«Спасибо, Танечка!» — ответил Авербух.

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