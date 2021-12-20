48-летний Илья Авербух показал фото со свадьбы с 26-летней Елизаветой Арзамасовой
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух показал фото со свадьбы с актрисой Елизаветой Арзамасовой. 48-летний Авербух и 26-летняя Арзамасова поженились в декабре 2020 года, в августе 2021 года у них родился сын Лев.
«Один год как один день бесконечного счастья!.. А и А. Всем любви!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ильи Авербуха.
«Поздравляю! Счастья, любви безграничной!» — написала в комментариях олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар.
«Спасибо, Танечка!» — ответил Авербух.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 20 декабря 2021
-
13:15
-
13:09
-
12:40
-
12:16
-
12:04
-
12:00
-
11:42
-
11:40
-
11:02
-
10:36
-
09:56
-
07:38
-
00:36
- 19 декабря 2021
-
22:46
-
20:09
-
19:35
-
14:06
-
05:27
-
01:50
-
01:47
-
00:44
- 18 декабря 2021
-
21:35
-
17:47
-
14:43
-
14:23
-
12:19
-
12:04
-
11:47
-
10:06
-
10:01
-
09:47
-
08:19
-
06:34
- 17 декабря 2021
-
23:37
-
23:16
Партнерский контент