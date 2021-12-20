«Надоело!» Алексей Ягудин высказался о российских фигуристах

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин раскритиковал российских фигуристов, которые, по его мнению, хорошо выступают только на тренировках.
«Ты раз посмотрел — где-то пожалел. Второй посмотрел, третий, четвёртый. Жалеешь. Но, как я сказал в эфире, просто надоело по-человечески.
Знаете, что надоело? Они могут. На тренировках все прыгают, и на шестиминутной разминке. Выходят — ничего не делают. Мне абсолютно всё равно, как они закончат. На каких местах. Мне не всё равно, где мы будем в командном турнире (на Олимпиаде. — Прим. «Чемпионата»).
Естественно, хочется, чтобы они были повыше, но я понимаю, что в личных соревнованиях ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку, только если чудо чудесное не произойдёт. Но хочется, чтобы у команды было золото, а не серебро, как на прошлой Олимпиаде», — приводит слова Ягудина Sport24.
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