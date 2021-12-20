Алексей Ягудин прокомментировал поцелуи Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал то, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин не раз целовались в ходе съёмок номеров для телепроекта «Ледниковый период».
«Есть ли между ними искра, надо спросить у самих ребят. Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну, поцеловались и поцеловались… Мне вообще всё равно.
Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь началось поголовно. Видимо, заметили, что это работает», — приводит слова Ягудина «Спорт-экспресс».
Фото: «инстаграм» евгении медведевой
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