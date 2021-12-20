Тамара Москвина: лучшим ответом на санкции будет выступление на пределе возможностей

Известный российский тренер Тамара Москвина высказалась по поводу выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Из-за санкций за допинговые нарушения они будут выступать без флага и гимна.
«Понимаете, спортсмен готовится к Олимпийским играм четыре года. Он знает, что ему придётся выступать не в таких условиях, в которых одерживали свои победы советские и российские спортсмены предыдущих поколений. Да, не будет нашего флага, не будет исполняться гимн России, но все знают, из какой страны спортсмен, а спортсмен понимает, что за его спиной наша великая страна, поддержка нашего народа. И он знает, что лучшим ответом на санкции будет выступление на пределе возможностей. Надо сделать всё, чтобы тебе рукоплескали, отдать все силы для победы», — цитирует Москвину «Петербургский Дневник».
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