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Тайный поклонник подарил Алине Загитовой 14 огромных букетов роз. Фото

Тайный поклонник подарил Алине Загитовой 14 огромных букетов роз. Фото
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала свежие фотографии в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала 14 огромных букетов роз, которые ей подарили. По словам Алины, она не знает, кто это сделал.

«Спасибо большое! Только не знаю, кто подарил», — подписала она фото.

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

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