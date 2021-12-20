Ягудин: не понимаю истерии по поводу оценок в «Ледниковом периоде». Участники сходят с ума

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к тем участникам телепроекта «Ледниковый период», которые считают, что им занижают оценки. Ягудин является ведущим шоу.

«Есть такое негласное правило: недоволен оценками — работай больше. Чтобы не было таких моментов, когда возникают вопросы, ставить 5,9 или 6,0. А может быть, даже 5,8. Меня так учили. В «Ледниковом периоде» всё равно ведь есть спортивная составляющая.

Эту истерию по поводу 5,8 или 5,7 я вообще не понимаю. Участники сходят с ума! И эта история постоянна и циклична. Такое было и в прошлом году, особенно ближе к финалу: когда кто-то получает не очень высокую оценку, то сразу было такое расстройство.

Я не понимаю. Ну ребят, вы состоявшиеся люди, известные, успешные в своих профессиях, с детьми… И расстраиваться из-за каких-то 5,9 — вообще не понимаю смысла», — приводит его слова «Газета.ру».

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