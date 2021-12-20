Александра Трусова назвала своё главное человеческое качество

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопросы о своём характере. Спортсменка рассказала, что считает важнейшим в себе, а также призналась, что с ней бывает тяжело.
«Моё человеческое качество, которое считаю главным? Целеустремленность. Надо всё время поставить какую-то новую цель и её достичь. Не могу стоять на месте, мне надо обязательно поставить и добиться, поставить и добиться.
Со мной очень тяжело, и я не учусь балансировать. Всегда стою на своём мнении, пытаюсь решать всё сама», — сказала Трусова в интервью «Первому каналу».
Трусова получила травму незадолго до этапа Гран-при Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него. Её внесли в список участников чемпионата России, который будет проходить в конце декабря в Санкт-Петербурге. Соревнования будут отборочными в сборную России на Олимпийские игры в Пекине (Китай).
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