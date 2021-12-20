Москвина: сейчас мои ребята думают о том, как победить канадцев, американцев и китайцев

Известный российский тренер Тамара Москвина высказалась о конкуренции пар Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский. Обе пары тренируются у Москвиной.



«Знаете, у меня уже есть опыт работы одновременно с двумя очень сильными дуэтами. Так было, когда у меня тренировались Елена Бечке – Денис Петров и Наталья Мишкутёнок – Артур Дмитриев, затем конкурировали между собой пары Оксана Казакова – Артур Дмитриев и Елена Бережная – Антон Сихарулидзе. Для тренера это очень удобно, когда его спортсмены чувствуют такое близкое соперничество, это надо использовать. Это закаляет спортсменов, создаёт хороший климат. Я бы сказала, что это очень полезно для них, ведь конкуренция вообще очень важна в спорте. И не только в спорте, но и в жизни.



И надо быть готовым к конкуренции, надо уметь выдерживать её. Мы с самого начала приучаем наших спортсменов, что они живут не в вакууме, что им придётся конкурировать с самых ранних лет. А сейчас мои ребята думают не о том, как катаются их товарищи по группе, а о том, как победить канадцев, американцев и китайцев», — цитирует Москвину «Петербургский Дневник».

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