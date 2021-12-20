Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гулякова снялась с чемпионата России, её заменит Онищенко

Гулякова снялась с чемпионата России, её заменит Онищенко
Комментарии

Фигуристка Анастасия Гулякова снялась с чемпионата России, который будет проходить в конце декабря в Санкт-Петербурге. В списке участников турнира фамилия Гуляковой отсутствует. На её месте появилась Арина Онищенко из Санкт-Петербурга.

Участниками турнира станут 18 фигуристок. В настоящее время список выглядит следующим образом: Камила Валиева, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Арина Онищенко, Майя Хромых, Анна Щербакова и Вероника Яметова.

Чемпионат России является отборочным турнирном на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, участие в соревнованиях не примет Алёна Косторная, которая сломала кисть.

Новость по теме
Александра Трусова включена в список участников чемпионата России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021