Гулякова снялась с чемпионата России, её заменит Онищенко

Фигуристка Анастасия Гулякова снялась с чемпионата России, который будет проходить в конце декабря в Санкт-Петербурге. В списке участников турнира фамилия Гуляковой отсутствует. На её месте появилась Арина Онищенко из Санкт-Петербурга.



Участниками турнира станут 18 фигуристок. В настоящее время список выглядит следующим образом: Камила Валиева, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицина, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Арина Онищенко, Майя Хромых, Анна Щербакова и Вероника Яметова.



Чемпионат России является отборочным турнирном на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, участие в соревнованиях не примет Алёна Косторная, которая сломала кисть.

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