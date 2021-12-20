Стало известно, что Татьяна Тарасова по-прежнему находится в больнице

Стало известно, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по-прежнему находится в больнице.
Напомним, 14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.
«Говорить пока не могу, я по-прежнему в больнице», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
По информации издания, тренеру стало лучше, но речь о выписке из клиники пока не идёт.
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