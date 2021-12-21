Евгения Медведева подарила коньки «соседке» Дани Милохина по тик-ток хаусу

Российская фигуристка Евгения Медведева подарила коньки Ане Покров, известной тиктокерше.

В своем Инстаграме Аня показала белые коньки и поблагодарила за подарок Медведеву, аккаунт которая отметила в сторис.

В последнее время в соцсетях Медведевой часто можно замечать Даню Милохина, коллегу Ани Покров по «Dream Team» — тикток-команде, которая совместно занимается сьёмкой популярных видео. Милохин и Медведева — партнёры по «Ледниковому периоду», пара дошла до финала проекта и удивила судей своей целеустремленностью. Наставники, в особенности, хвалили Милохина, который от выпуска к выпуска показывал всё лучшие результаты.

Медведева — серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!