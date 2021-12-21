Восьмилетний Саша Плющенко показал, как умеет играть в хоккей. Видео

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В видео показано, как Плющенко-младший умеет обращаться с клюшкой и шайбой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Хоккей с элементами фигурного катания».
«Очень классно! Молодец пацан! Главное — длинные ноги и владение коньками! И хоть в хоккей, хоть в Крым и Рим! Молодчик!»
«Прикольно представить, как будет забивать гол с элементами из фигурного катания. А так молодец. Профессиональные хоккеисты тоже играют сами с собой. Удачи, малыш, будь самим собой».
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