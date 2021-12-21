В заявке на ЧР 9 из 18 фигуристок не могут выступать на международных соревнованиях

В заявке на чемпионат России 9 из 18 фигуристок не могут принимать участие в международных соревнованиях. Напомним, только фигуристки, которым исполнилось 15 лет до 1 июля 2021 года, могут выступать на международных соревнованиях.
При этом заявка включает только двух совершеннолетних спортсменок. Самые опытные в заявке россиян — Елизавета Туктамышева (25 лет) и Софья Самодурова (19 лет). Обе фигуристки уже имеют в активе золотые медали на чемпионате мира и чемпионате Европы соответственно.
Сразу четырём фигуристкам из заявки ещё не исполнилось даже 15 лет: Ксении Гущиной, Анастасии Зининой, Аделии Петросян, Софье Самоделкиной.
Не так давно из-за травмы кисти из соревновательного списка выбыла Алёна Косторная, одна из фавориток турнира.
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